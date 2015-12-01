Lübnan’daki esir takasında IŞİD lideri Bağdadi’nin eski eşi de serbest bırakıldı

El Kaide’nin Suriye kolu El Nusra Cephesi, esir tuttuğu 16 Lübnan güvenlik gücü personelini, aralarında IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi’nin eski eşi Saja el Duleymi’nin de bulunduğu 13 mahkûm karşılığında serbest bıraktı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, El Nusra Cephesi’nin elindeki üçü polis 13’ü asker 16 kişi için geçen cuma gecesi hız kazanan takas görüşmeleri bu sabah sonuç verdi. Takasa Katar aracılık etti. Lübnan hapishanelerindeki El Nusra Cephesi üyelerinin serbest bırakılması karşılığında 16 personelin salıverilmesi konusunda uzlaşma sağlandı.

Gelişmeleri Beyrut’taki başkanlık sarayı önündeki meydanda kurulan çadırlarda izleyen Lübnanlı aileler sevinç gözyaşları döktü.

Türkiye'de yaşamak istiyor

Katar merkezli Duleymi, Bağdadi’den 6-7 yıl önce boşandığını, önce Beyrut’a, oradan da Türkiye’ye gitmeyi planladığını söyledi. Takas noktasına dört çocuğuyla gelen Duleymi'nin minibüste otururken kucağında, hapisteyken dünyaya getirdiği dört aylık bebeği Yusuf'un olduğu görüldü. Bağdadi'nin yedi yaşındaki kızı Hacer'in de araçta olduğunu bildirdi.

El Duleymi, yaklaşık bir yıl önce Suriye-Lübnan sınırında tutuklanmıştı. Lübnan İçişleri Bakanı Nihat el Maşnuk, Lübnan güvenlik güçleri ve yabancı istihbarat servislerinin işbirliğinde yakalanan Duleymi'yle ilgili şu bilgileri vermişti: "Üç kez evlenmiş ve ikinci eşi olan Bağdadi ile altı yıl önce üç ay evli kalmış."

El Duleymi, El Kaide bağlantılı grupların kaçırdığı 13 rahibenin serbest kalması karşılığında Mart 2014'te hapishaneden bırakılan 150 kadından biriydi.