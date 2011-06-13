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Dünya

LÜBNAN'DA YENİ HÜKÜMET KURULDU BEYRUT (A.A)

13 Haziran 2011 18:22

-LÜBNAN'DA YENİ HÜKÜMET KURULDU BEYRUT (A.A) - 13.06.2011 - Lübnan'da uzun süren müzakerelerden sonra yeni hükümet kuruldu. Lübnanlı yetkililer, 5 ay süren görüşmelerin ardından hükümeti kurmakla görevlendirilen Necip Mikati'nin Başbakanlığında yeni hükümeti kurduğunu söyledi. Yeni hükümetin Cumhurbaşkanı Mişel Süleyman ile Meclis Başkanı Necip Berri'nin Babda Sarayı'nda yaptığı görüşmeden sonra ilan edildiği belirtildi. Lübnan, Hizbullah ve müttefiklerinin Batı yanlısı Başbakan Saad El Hariri'yi Ocak ayında devirmesinin ardından hükümetsizdi.

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