T24 LogoT24 Logo
Gündem

Lübnan'da Türklere yönelik güvenlik önlemleri arttırıldı

Lübnan güvenlik güçleri, Türkiye'ye ait kurumların önünde önlemlerini artırdı. Beyrut'taki Türk Ticaret Merkezi ile Kültür Merkezi geçici olarak kapatıldı

12 Ağustos 2013 23:32

Türk pilotların kaçırılması ve Suriye 'nin Azez kenti yakınlarında alıkonulan Lübnanlıların ailelerinin, "Türk kurumlarına" yönelik açıklamaları üzerine Lübnan güvenlik güçleri, Beyrut'taki THY ve Anadolu Ajansı'nın da aralarında bulunduğu Türkiye 'ye ait kurumların büroları önünde güvenlik önlemi aldı.

Lübnan İç Güvenlik Genel Müdürlüğü yetkilisi Joseph Müslim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye bağlı kurumların bulunduğu mekanlar ile Türk vatandaşların kaldığı otellerin önünde, önlem alındığını ifade etti.
 

Ticaret ve kültür merkezleri kapatıldı


Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi İnan Özyıldız da Beyrut'taki Türk Ticaret Merkezi ile Kültür Merkezi'nin geçici olarak kapatıldığını bildirdi.

Lübnan'daki son duruma ilişkin de Özyıldız, Dışişleri Bakanlığı'nın "Vatandaşlarımızın, mevcut durum ışığında, hayati zaruret arzeden bir gerekçe olmadıkça, Lübnan’a seyahat etmekten kaçınmaları uygun olacaktır" açıklamasını hatırlattı.

İstanbul -Beyrut seferini yapan THY uçağının personelini havalimanından otele götüren servis aracını durduran silahlı bir grup, Türk pilot Murat Akpınar ile yardımcısı Murat Ağca'yı kaçırmış, diğer mürettebatı serbest bırakmıştı. Olayı "İmam Rıza'nın Ziyaretçileri" olarak adlandırılan bir grup üstlenmişti.

İran'a giden 11 Lübnanlı da geçen yıl mayıs ayında İmam Ali Rıza'nın türbesini ziyaretlerinin ardından karayoluyla ülkelerine dönerken Suriye'nin Azez kenti yakınlarında kaçırılmıştı. Bu kişilerden ikisi daha sonra Türkiye'nin arabuluculuğu sonucu serbest bırakılmıştı.

 

ETİKETLER

lübnanthypilotlarmurat akpınarmurat ağcakaçırılmagüvenlik önlemleribeyrut

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24