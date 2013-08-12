Lübnan'da Türklere yönelik güvenlik önlemleri arttırıldı

Türk pilotların kaçırılması ve Suriye 'nin Azez kenti yakınlarında alıkonulan Lübnanlıların ailelerinin, "Türk kurumlarına" yönelik açıklamaları üzerine Lübnan güvenlik güçleri, Beyrut'taki THY ve Anadolu Ajansı'nın da aralarında bulunduğu Türkiye 'ye ait kurumların büroları önünde güvenlik önlemi aldı.

Lübnan İç Güvenlik Genel Müdürlüğü yetkilisi Joseph Müslim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye bağlı kurumların bulunduğu mekanlar ile Türk vatandaşların kaldığı otellerin önünde, önlem alındığını ifade etti.



Ticaret ve kültür merkezleri kapatıldı



Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi İnan Özyıldız da Beyrut'taki Türk Ticaret Merkezi ile Kültür Merkezi'nin geçici olarak kapatıldığını bildirdi.

Lübnan'daki son duruma ilişkin de Özyıldız, Dışişleri Bakanlığı'nın "Vatandaşlarımızın, mevcut durum ışığında, hayati zaruret arzeden bir gerekçe olmadıkça, Lübnan’a seyahat etmekten kaçınmaları uygun olacaktır" açıklamasını hatırlattı.

İstanbul -Beyrut seferini yapan THY uçağının personelini havalimanından otele götüren servis aracını durduran silahlı bir grup, Türk pilot Murat Akpınar ile yardımcısı Murat Ağca'yı kaçırmış, diğer mürettebatı serbest bırakmıştı. Olayı "İmam Rıza'nın Ziyaretçileri" olarak adlandırılan bir grup üstlenmişti.

İran'a giden 11 Lübnanlı da geçen yıl mayıs ayında İmam Ali Rıza'nın türbesini ziyaretlerinin ardından karayoluyla ülkelerine dönerken Suriye'nin Azez kenti yakınlarında kaçırılmıştı. Bu kişilerden ikisi daha sonra Türkiye'nin arabuluculuğu sonucu serbest bırakılmıştı.