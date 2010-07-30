-LÜBNAN'DA TARİHİ LİDERLER ZİRVESİ BEYRUT (A.A) - 30.07.2010 - Eyüp Coşkun - Suudi Arabistan Kralı Abdullah ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Lübnan'a yaptıkları resmi ziyareti tamamlayarak ülkeden ayrıldı. Suudi Arabistan Kralı Abdullah ve Suriye Devlet Başkanı Esad, bugün öğleden sonra geldikleri Lübnan'da, Cumhurbaşkanı Mişel Süleyman ile bir araya gelerek üçlü zirve gerçekleştirdi. Zirvenin ardından, Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Saad Hariri ve üç ülkenin resmi heyetleri biraraya gelerek görüşmelerde bulundu. Görüşmelerden sonra yapılan açıklamada, Lübnan için istikrar ve barışın her türlü konudan önce geldiği ve ülkedeki bütün siyasi güçlerin buna dikkat etmesi gerektiği vurgulandı. Liderlerin, Lübnanlıların bir arada olmasına vurgu yaptığı belirtildi. Suudi Arabistan ve Suriye liderlerinin yaptığı ziyaretin ülkede yükselen siyasi tansiyonun düşürülmesinde önemli bir rol oynayacağı ifade edilen bildiride, Lübnanlılar'ın hükümete güvenmesi ve yasal mahkemelerin vereceği kararlara saygı duyması istendi. Suriye lideriyle birlikte gelen Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in de Hizbullah Parlamento Grup Başkanı Muhammed Saad başkanlığındaki bir heyetle görüştüğü bildirildi. Lübnan Cumhurbaşkanı Süleyman, konuk devlet başkanları Esad ve Kral Abdullah onuruna Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda öğle yemeği verdi. Yemeğin ardından Suudi Arabistan Kralı Abdullah, Başbakan Hariri'yi kabul etti. Esad da Lübnan Meclis Başkanı Berri ile ikili görüşme yaptı. Görüşmelerin ardından Suriye ve Suudi Arabistan liderleri, Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na gitti. Kral Abdullah ve Devlet Başkanı Esad'ı, Lübnan Cumhurbaşkanı Süleyman ve diğer yetkililer uğurladı. Suriye ve Suudi Arabistan liderlerinin Lübnan ziyareti, öldürülen eski Başbakan Hariri'nin ölümünü soruşturan, Birleşmiş Milletler Lübnan Özel Mahkemesinin gelecek sonbaharda açıklanması beklenen iddianamesi nedeniyle ülkede durumun gerginleştiği bir anda yapılması dolayısıyla önemli olduğu belirtiliyor. İddianamede, Hizbullah'ın suçlanacağı açıklamaları üzerine, ülkede politik gruplar arasında ortaya çıkan gerginliği azaltma yolunda, ziyaretin önemli bir adım olması bekleniyor. Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın 1957 yılından bu yana ilk kez, Suriye lideri Esad'ın ise 7 yıl sonra ilk kez Lübnan'ı ziyaret etmesi, önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.