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Dünya
Deutsche Welle

Lübnan'da siyasi kriz

Lübnan'da çöplerin toplanmamasıyla patlak veren kriz, siyasi gerilime neden oldu. Başkent Beyrut'ta sokaklara dökülen binlerce kişi hükümetin istifasını ve erken seçime gidilmesini talep etti.

21 Eylül 2015 12:13


Polis, gösteri nedeniyle başta parlamento binası olmak üzere kamu binalarının çevresinde olağanüstü önlemler aldı. Çevre Bakanlığı bir süre önce göstericiler tarafından işgal edilmiş, bina polisin müdahalesi ile zorla boşaltılmıştı. Operasyon sırasında bazı göstericiler yaralanmıştı.

Dün düzenlenen yürüyüş sırasında polisle göstericiler arasında arbede yaşandı. İzdiham nedeniyle bayılanlar tedavi edildi.

'Pis kokuyorsunuz'

Haftalardan beri toplanmayan çöpler nedeniyle Beyrut'ta siyasetçilere karşı "Pis kokuyorsunuz" başlıklı bir kampanya başlatılmıştı. Gösterilerde çöp sorununun yanı sıra ülkedeki yolsuzluğa , ekonomik gidişattaki olumsuzluğa dikkat çekiliyor, altyapının iyileştirilmesi talep ediliyor.

Lübnan'da birçok kentte belediyeler kısmen çöpleri topluyor ama çöpler izinsiz depolara götürülüyor. Muhalifler hükümeti, çöp toplama ihalelerini abartılı miktarlar karşılığında, siyasetle bağlantılı şirketlere vermek istemekle suçluyor.

Krizin perde arkası

Lübnan uzun süredir siyasi bir kriz içinde. Parlamento ABD ve Suudi Arabistan tarafından desteklenen eski Başbakan Said Hariri cephesi ile İran ve Şam yönetimi tarafından desteklenen Şii Hizbullah bloğu arasında bölünmüş durumda. Ülkede Devlet Başkanlığı makamı bir yıldır boş. Devlet Başkanlığı seçimi girişimleri başarısız oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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LübnanBeyrutBakanlığıABDSuudi ArabistanBaşbakan Said HaririHizbullahDevlet BaşkanlığıBaşkanlığıDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NHBK

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