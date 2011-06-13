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Dünya

LÜBNAN'DA HÜKÜMET KURULDU BEYRUT (A.A)

13 Haziran 2011 19:21

-LÜBNAN'DA HÜKÜMET KURULDU BEYRUT (A.A) - 13.06.2010 - Lübnan'da 12 Ocak tarihinde istifa eden Saad Hariri hükümetinin ardından hükümeti kurmakla görevlendirilen Necip Mikati, aylar süren çalışmadan sonra bugün hükümeti kurduğunu açıkladı. Mikati, sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Mişel Süleyman ile görüşmek için Cumhurbaşkanlığı sarayına çıktı. Görüşmeye, Meclis Başkanı Nebih Berri de katıldı. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, 30 bakandan oluşan hükümetin kurulduğu belirtildi. Kabinede, Telekomünikasyon, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları Hizbullah ile Hristiyan Maruni lider Aun arasında paylaştırıldı. Başbakan Mikati, bakanlar kurulunun açıklanmasından sonra yaptığı konuşmada, anayasaya bağlı olacaklarını, Lübnan'ın işgal edilmiş topraklarını özgürleştirmek için çaba harcayacaklarını ve bir an önce çalışmalara başlayacaklarını söyledi. Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Sünni lider Mikati, hükümeti oluşturmak için ülkedeki bütün siyasi taraflarla yoğun görüşmelerde bulundu. Hükümetin kurulması sırasında en büyük sorun İçişleri Bakanlığı'nı kimin alacağı konusunda yaşandı. Cumhurbaşkanı Süleyman da bazı bakanlıklara kendi seçeceği adayları atamak isteyince hükümet kurma görüşmeleri uzun süre kilitlendi.

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