T24 LogoT24 Logo
Dünya

Lübnan'da Hariri hükümeti kurmaya çalışıyor

02 Ekim 2009 15:32

Lübnan'da ikinci kez hükümeti kurmakla görevlendirilen çoğunluk lideri Saad Hariri, teknokratlar ve üst düzey siyasi liderlerden oluşan bir kabine kurmak için son görüşmeleri yapıyor.

7 Hazirandaki seçimlerden zaferle çıkıp 71 sandalye kazanan Hariri, muhalefetin etkin ismi ve Lübnan Ulusal Özgürlük Hareketi Lideri General Mişel Aun başta olmak üzere, ülkedeki diğer liderlerle yaptığı görüşmelerde sona yaklaştığını açıkladı.

Lübnan'da yayımlanan gazetelerde yer alan haberlere göre, Hariri, ulusal uzlaşı çevresinde, teknokratlardan oluşan bir kabine ya da teknokratlar ve üst düzey Lübnanlı siyasi liderlerin içinde bulunacağı hükümet için son yoklamaları yapıyor.

Hariri, son yaptığı açıklamada, hükümeti hızla kurmak için parlamentoda temsil edilen siyasi partilerin liderleriyle önümüzdeki günlerde bir araya geleceğini belirtmişti.

İlk olarak Dürzi lider Velid Canbolat ve kurmaylarıyla görüşen Hariri'nin, salı günü Aun ile kabinenin kurulması ve bakanlıklara getirilecek isimler konusunda görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

Hükümeti kurmak amacıyla süren görüşmelerde tarafların 15 bakanlığın çoğunluk, 10 bakanlığın muhalefet, 5 bakanlığın da Cumhurbaşkanı Mişel Süleyman tarafından belirlenmesi konusunda fikir birliği içinde olduğu belirtiliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24