Lübnan'da Hariri hükümeti kurmaya çalışıyor

Lübnan'da ikinci kez hükümeti kurmakla görevlendirilen çoğunluk lideri Saad Hariri, teknokratlar ve üst düzey siyasi liderlerden oluşan bir kabine kurmak için son görüşmeleri yapıyor.



7 Hazirandaki seçimlerden zaferle çıkıp 71 sandalye kazanan Hariri, muhalefetin etkin ismi ve Lübnan Ulusal Özgürlük Hareketi Lideri General Mişel Aun başta olmak üzere, ülkedeki diğer liderlerle yaptığı görüşmelerde sona yaklaştığını açıkladı.



Lübnan'da yayımlanan gazetelerde yer alan haberlere göre, Hariri, ulusal uzlaşı çevresinde, teknokratlardan oluşan bir kabine ya da teknokratlar ve üst düzey Lübnanlı siyasi liderlerin içinde bulunacağı hükümet için son yoklamaları yapıyor.



Hariri, son yaptığı açıklamada, hükümeti hızla kurmak için parlamentoda temsil edilen siyasi partilerin liderleriyle önümüzdeki günlerde bir araya geleceğini belirtmişti.



İlk olarak Dürzi lider Velid Canbolat ve kurmaylarıyla görüşen Hariri'nin, salı günü Aun ile kabinenin kurulması ve bakanlıklara getirilecek isimler konusunda görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.



Hükümeti kurmak amacıyla süren görüşmelerde tarafların 15 bakanlığın çoğunluk, 10 bakanlığın muhalefet, 5 bakanlığın da Cumhurbaşkanı Mişel Süleyman tarafından belirlenmesi konusunda fikir birliği içinde olduğu belirtiliyor.

