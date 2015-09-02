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Dünya
Deutsche Welle

Lübnan'da göstericilerin işgal ettiği bakanlık zorla boşaltıldı

Lübnan'da toplanmayan çöplerden şikayet edenlerin işgal ettiği Çevre Bakanlığı, polisin müdahalesi ile zorla boşaltıldı. Operasyon sırasında bazı göstericiler yaralandı.

02 Eylül 2015 14:57

Lübnan polisi dün gece göstericiler tarafından işgal edilen Çevre Bakanlığı'na operasyon düzenledi. Polis bina içindeki göstericileri zorla dışarıya çıkardı. 6 saat süren operasyon sırasında polisin göstericilere şiddet uyguladığı belirtildi. Lübnan'da yolsuzluğu ve toplanmayan çöpleri protesto edenlerin başlattığı, 'Pis kokuyorsuruz' başlıklı kampanyanın temsilcilerinden İmad Bazzi, 'Polis Çevre Bakanı Muhammed Maşnuk'a istifa için tanıdığımız ültimatomun süresinin bitmesine kısa bir süre kala, kat kat dolaşarak bakanlıktakı aktivistleri merdivenlerden aşağıya iterek, düşürerek dışarıya çıkardı' dedi. 'Pis kokuyorsunuz' kampanyasını başlatanlar facebook sayfalarından yaptıkları açıklamada, polisin göstericilere şiddet kullandığını, 15 kişinin bu nedenle yaralandığını belirtti.

Polisin Çevre Bakanlığı'ndaki operasyonu sürdüğü saatlerde, dışarıda toplananlar, aktivistlere destek verdi. Başkent Beyrut'taki en büyük çöp toplama şirketinin çalışmalarını temmuz ayı ortalarında durdurması, ülkeyi ciddi bir krize sürükledi. On binlerce Beyrutlu 'Pis kokuyorsunuz' başlıklı kampanya çerçevesinde gösteriler düzenledi. Gösterilerde çöp sorununun yanı sıra ülkedeki yolsuzluğa , ekonomik gidişattaki olumsuzluğa dikkat çekerek, altyapının iyileştirilmesini talep ettiler.

Lübnan'da birçok kentte belediyeler kısmen çöpleri topluyor ama çöpler izinsiz depolara götürülüyor. Muhalifler hükümeti, çöp toplama ihalelerini abartılı miktarlar karşılığında, siyasetle bağlantılı şirketlere vermek istemekle suçluyor.

Lübnan uzun süredir siyasi bir kriz içinde. Parlamento ABD ve Suudi Arabistan tarafından desteklenen eski Başbakan Said Hariri cephesi ile İran ve Şam yönetimi tarafından desteklenen Şii Hizbullah bloğu arasında bölünmüş durumda. Ülkede Devlet Başkanlığı makamı bir yıldır boş. Devlet Başkanlığı seçimi girişimleri başarısız oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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