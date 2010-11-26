Lübnan'da Erdoğan'a protesto

T24-Lübnanlı Ermeniler Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretini protesto etti.

Beyrut'ta, Lübnan ve Ermenistan bayrakları taşıyan göstericiler, Erdoğan'a ait afişleri yırttı, Türkiye aleyhinde sloganlar attı.







Başkentin büyük bir meydanında yapılan gösteri sırasında Başbakan Erdoğan başka bir yerdeydi.

Yaklaşık 4 milyon nüfuslu Lübnan’da nüfusun yüzde 95’ini Araplar ve çoğu Beyrut ve çevresinde olmak üzere, yüzde 4‘ünü Ermeniler oluşturuyor.

2 günlük resmi ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Mişel Süleyman ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüşen Erdoğan, ikili ilişkileri güçlendirmeye çalışıyor.