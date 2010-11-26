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Dünya

Lübnan'da Erdoğan'a protesto

Lübnanlı Ermeniler Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretini protesto etti.

26 Kasım 2010 02:00

 T24-Lübnanlı Ermeniler Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretini protesto etti.

Beyrut'ta, Lübnan ve Ermenistan bayrakları taşıyan göstericiler, Erdoğan'a ait afişleri yırttı, Türkiye aleyhinde sloganlar attı.




Başkentin büyük bir meydanında yapılan gösteri sırasında Başbakan Erdoğan başka bir yerdeydi.

Yaklaşık 4 milyon nüfuslu Lübnan’da nüfusun yüzde 95’ini Araplar ve çoğu Beyrut ve çevresinde olmak üzere, yüzde 4‘ünü Ermeniler oluşturuyor.

2 günlük resmi ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Mişel Süleyman ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüşen Erdoğan, ikili ilişkileri güçlendirmeye çalışıyor.

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