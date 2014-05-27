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Dünya

Lübnan'da Erdoğan ve Putin'li haber sitesi reklamı

Lübnan'da bir haber sitesi siyasi liderlerin günlük yaşamlarından örneklerin yer aldığı reklam ilanı yayınladı

27 Mayıs 2014 12:26

Lübnan’da bir haber sitesi yayınladığı reklam ilanlarıyla dikkat çekti. İlanlarda, ülkelerin siyasi liderlerinin sabah saatlerinde yaptıkları resmedilirken, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın olduğu ilan dikkat çekti.

İlanın altında “Read the paper before it gets published. (Gazeteyi basılmadan önce okuyun!)” yazıyor. Bu mesajla “hızlı habercilik” mesajı veren newspaper.annahar.com haber sitesinde, Erdoğan dış fırçalarken, Rusya lideri Vladimir Putin traş olurken, eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ise sabahlıkla ilan sayfalarına taşındı.

İşte o ilanlar:

 

 

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