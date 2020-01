Lübnan'da Erdoğan ve Putin'li haber sitesi reklamı

Lübnan’da bir haber sitesi yayınladığı reklam ilanlarıyla dikkat çekti. İlanlarda, ülkelerin siyasi liderlerinin sabah saatlerinde yaptıkları resmedilirken, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın olduğu ilan dikkat çekti.

İlanın altında “Read the paper before it gets published. (Gazeteyi basılmadan önce okuyun!)” yazıyor. Bu mesajla “hızlı habercilik” mesajı veren newspaper.annahar.com haber sitesinde, Erdoğan dış fırçalarken, Rusya lideri Vladimir Putin traş olurken, eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ise sabahlıkla ilan sayfalarına taşındı.

İşte o ilanlar: