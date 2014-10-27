T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Lübnan'da çatışma

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde ordu birlikleri ile İslamcı militanlar arasında çıkan çatışma, binlerce kişinin bölgeden kaçmasına neden oldu.

27 Ekim 2014 10:41


Lübnan ordusu ile Nusra Cephesi'ne bağlı militanlar arasındaki çatışma cuma günü başladı. Çatışmalarda en az 5 sivil can verdi. Ordu birlikleri Trablusşam'ın Bab al-Tebbaneh isimli mahallesini kuşattı. Birçok ev, askerlerin havan topu atışıyla yerle bir oldu.

Lübnan Müslüman Alimler Heyeti'nin girişimleri sonucunda ordu ile militanlar arasında ateşkes sağlandı. Ateşkesten faydalanan binlerce kişinin bölgeden kaçtığı bildirildi.

Trablusşam, Suriye'deki iç savaşın başlamasından bu yana İslamcı örgütlere mensup Sünniler ile Beşar Esad'a yakın Aleviler arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. Sünni gruplar, Hizbullah milisleriyle yakın bağları bulunduğunu savundukları Lübnan Ordusu ile de çatışıyor.

El Kaide'nin Suriye kolu Nusra Cephesi'nden dün yapılan açıklamada, örgüt militanlarınca Suriye sınırı yakınlarındaki Arsal kasabasında esir alınan bir Lübnanlı askerin idam edileceği belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

LübnanTrablusşamNusra CephesiTrablusşam BabMüslüman Alimler HeyetiSuriyeSünnilerBeşar EsadAlevilerHizbullahLübnan OrdusuKaide SuriyeArsalLübnanlıDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24