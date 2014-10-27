Lübnan'da çatışma



Lübnan ordusu ile Nusra Cephesi'ne bağlı militanlar arasındaki çatışma cuma günü başladı. Çatışmalarda en az 5 sivil can verdi. Ordu birlikleri Trablusşam'ın Bab al-Tebbaneh isimli mahallesini kuşattı. Birçok ev, askerlerin havan topu atışıyla yerle bir oldu.

Lübnan Müslüman Alimler Heyeti'nin girişimleri sonucunda ordu ile militanlar arasında ateşkes sağlandı. Ateşkesten faydalanan binlerce kişinin bölgeden kaçtığı bildirildi.

Trablusşam, Suriye'deki iç savaşın başlamasından bu yana İslamcı örgütlere mensup Sünniler ile Beşar Esad'a yakın Aleviler arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. Sünni gruplar, Hizbullah milisleriyle yakın bağları bulunduğunu savundukları Lübnan Ordusu ile de çatışıyor.

El Kaide'nin Suriye kolu Nusra Cephesi'nden dün yapılan açıklamada, örgüt militanlarınca Suriye sınırı yakınlarındaki Arsal kasabasında esir alınan bir Lübnanlı askerin idam edileceği belirtildi.