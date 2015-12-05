Lübnan’da canlı bomba baskınında patlama; 3 ölü 6 yaralı

Lübnan'ın kuzeyinde güvenlik güçlerinin canlı bomba şüphesiyle bir eve düzenlediği operasyonda, intihar saldırısına hazırlanan şüphelinin kendisini patlatması sonucu, saldırganın da aralarında bulunduğu evde bulunanlardan 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya konuşan güvenlik kaynakları, Lübnan'ın kuzeyindeki Deyr Ammar bölgesinde intihar saldırısı şüphesiyle aranan Muhammed Hamza isimli şahsın evine güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyon sırasında, şüphelinin kendini patlattığını aktardı.