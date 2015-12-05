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Dünya

Lübnan’da canlı bomba baskınında patlama; 3 ölü 6 yaralı

Şüpheli eve düzenlenen operasyon sırasında kendini patlattı

Fotoğraf: Arşiv

05 Aralık 2015 13:55

Lübnan'ın kuzeyinde güvenlik güçlerinin canlı bomba şüphesiyle bir eve düzenlediği operasyonda, intihar saldırısına hazırlanan şüphelinin kendisini patlatması sonucu, saldırganın da aralarında bulunduğu evde bulunanlardan 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya konuşan güvenlik kaynakları, Lübnan'ın kuzeyindeki Deyr Ammar bölgesinde intihar saldırısı şüphesiyle aranan Muhammed Hamza isimli şahsın evine güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyon sırasında, şüphelinin kendini patlattığını aktardı.

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