-LÜBNAN'DA 53 KİLOGRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ BEYRUT (A.A) - 02.08.2011 - Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 53 kilogram kokain ele geçirildiği bildirildi. Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın haberine göre, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi yetkililerinin Beyrut'un Kaslik semtinde düzenlediği operasyonda, iki aracın gizli bölmelerinde 53 kilogram kokain bulundu. Uyuşturucuyla bağlantılı olarak ikisi Filistinli, biri İrlandalı ve biri Hollandalı dört kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Ele geçirilen kokainin piyasa değerinin 8 milyon avro olduğu açıklandı.