-Lübnan'da 3580 Suriyeli var BEYRUT (A.A) - 17.09.2011 - Lübnan'a, Suriye'de meydana gelen hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 3580 kişinin geldiği açıklandı. Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı tarafından yapılan açıklamaya göre, mart ile eylül ayı arasında hükümet karşıtı gösterilerin ardından Suriye'den Lübnan'a geçenlerin sayısı 3580'e ulaştı. Bunlar arasındaki 600 kişinin, 1-7 Eylül tarihleri arasında Lübnan'a yasal yoldan giriş yapanlar olduğu belirtildi. Açıklamada, son iki haftada Lübnan'a gelenlerin Tal Kala, Humus ve çevredeki köylerden olduğu belirtildi.