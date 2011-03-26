Lübnan'da 3 PKK'lı 'casus' yakalandı

T24 - İsrail adına casusluk faaliyeti yürüttüğü bildirilen 3 PKK'lı Lübnan'da yakalandı.



PKK'nın ülkedeki faaliyetlerini yakın takibe alan Lübnan Askeri İstihbarat Teşkilatı tarafından Bourj El-Barajneh'te gerçekleştirilen operasyonda, Nevruz'u bahane ederek, halk arasında etnik çatışma yaratma, Mısır, Tunus, Cezayir ve Libya benzeri şekilde halkı yönetim aleyhine kışkırtmaya yönelik faaliyetlerde bulundukları belirlenen, isimleri açıklanmayan ''Khalid'' kod ve ''Cihan'' kod adlı örgüt mensupları ile ''Zaidan'' kod adlı Ahmed El Baba adlı örgüt sorumlusunun gözaltına alındıkları bildirildi.



Yakalanan PKK'lıların sorgulanmaları sonrasında, ''Lübnan'da İsrail adına casusluk faaliyetleri yürüttüklerini'' itiraf ettikleri öne sürüldü.



Geçen yıl Lübnan güvenlik birimlerince İsrail casus şebekelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, başkent Beyrut'un kuzeyindeki sahil kenti Jounieh'te tutuklanan PKK'lıların İsrail adına casusluk yaptıkları ortaya çıkmıştı.



Murat Karayılan da İsrail'in önde gelen yayın organı ''Kanal 2'' televizyonuna yaptığı açıklamada, ''İsrail'in düşmanları bizim de düşmanlarımızdır'' derken, aynı televizyon kanalında yayınlanan belgeselde, Irak'a gönderilmiş olan eski MOSSAD ajanı Eliyezer Safrir'in, ''PKK'lılar ile İsrailliler arasında büyük bir aşk ve sevgi var'' şeklindeki ifadeleri, PKK-İsrail arasındaki ilişkinin boyutlarını ortaya koymuştu.





