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Dünya
Deutsche Welle

Lübnan'a kaçan Suriyeliler bir milyonu aştı

Suriye'deki iç savaştan komşu ülke Lübnan'a kaçanların bir milyonu aştığı açıklanırken, son dönemde Suriyeli mülteciler arasında intihar vakalarının arttığı bildirildi.

03 Nisan 2014 20:04


Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği UNHCR perşembe günü Beyrut’ta, Lübnan’a kaçan Suriyelilerin sayısının bir milyon sınırını aştığını bildirdi.

Hâlihazırda yarım milyona yakın Filistinli mültecinin yaşadığı ülkeye, her gün ortalama 2 bin 500 Suriyelinin sığındığına yer verildi. Lübnan'ın Suriye üzerinden gelen mülteci akınını karşılayamadığına dikkat çekilirken, ülke ekonomisi ve istihdamının da mülteci akınından etkilendiği bildirildi.

Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin yoksullukla mücadele ettiğine dikkat çekilirken, okula gidebilenlerin sayısının çok az olduğu belirtiliyor.

UNHCR son günlerde, Suriyeli mülteciler arasında çaresizlik nedeniyle intihar vakaları meydana geldiğine dikkat çekti. Ailesinin yardım listesinden silinmesinin ardından, dört çocuklu bir kadının kendisini, UNHCR binası önünde benzin dökerek ateşe verdiği belirtildi. Yine çarşamba günü işini kaybeden bir Suriyelinin kendisini beşinci kattan ve Şam’dan Lübnan’a kaçan Filistinli bir kadının da yaşadığı yerin üçüncü katından atlayarak intihar ettikleri bildirildi.

Suriye’deki iç savaş, Lübnan’da siyasi açıdan da etkisi altına aldı. Ülkedeki Hizbullah milislerinin Beşar Esad yönetimine destek verdiği belirtilirken, ülkedeki Sünnilerin de İslamcı isyancılara yakınlık duyduğu bildiriliyor.

Birleşmiş Milletler’in verilerine göre, 2,6 milyonun üzerinden Suriyeli iç savaştan kaçmaya devam ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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