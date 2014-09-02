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Dünya
Deutsche Welle

Lübnan'a 3 milyar dolarlık silah gidiyor

Fransa'dan Lübnan'a 3 milyar dolarlık silah gönderiliyor. Silahların maliyeti Suudi Arabistan tarafından karşılanıyor.

02 Eylül 2014 17:53


Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Veliaht Prens Salman Bin Abdulaziz Al Saud ile görüştü. Aynı zamanda Savunma Bakanı olan Veliaht Prens Salman Bin Abdulaziz Al Saud ile Elysee Sarayı'nda yapılan görüşmede, Suriye ve Irak'taki gelişmeler ele alındı.

Fransa tarafından Lübnan'a yapılacak olan ve maliyeti Suudi Arabistan tarafından karşılanacak 3 milyar dolar tutarındaki silah satışı da toplantının ana gündem maddelerinden biriydi. Suudi Arabistan yönetimi Lübnan Ordusuna modern silahlar sağlanacağını aralık ayında açıklamıştı.

Silah sevkiyatının güvence altında olduğu, "birkaç teknik unsurun tamamlanmayı beklediği" belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, "Lübnan güzel ama kırılgan bir ülke. Binlerce göçmeni kabul ettiği bir dönemde güvenliğe ihtiyacı var" dedi. Hollande, "Suudi Arabistan ve Fransa olarak Lübnan'ın kendi güvenliğini sağlayabilmesi için yardımda bulunmaya karar verdik" dedi.

Suriyelilerin yurtdışında sığındığı ülkelerin başında 1 milyon 140 bin mülteciyle Lübnan başı çekiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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