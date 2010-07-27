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Dünya

LÜBNAN TAKVİYE ASKER GÖNDERİYOR BEYRUT (A.A)

27 Temmuz 2010 02:17

-LÜBNAN TAKVİYE ASKER GÖNDERİYOR BEYRUT (A.A) - 26.07.2010 - Lübnan'ın, ülkenin güneyinde vatandaşlarla BM barışgüçleri arasındaki çatışmalar üzerine, bölgeye 3000 takviye asker göndereceği bildirildi.     Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin, bugün Fransa Büyükelçisi Denis Pietton'a, güneye bir tugay göndereceğini söylediği bildirildi. Üst düzey bir Lübnanlı askeri yetkili de asker sevkiyatını doğruladı, ancak güvenlik gerekçesiyle ayrıntı vermekten kaçındı. BM, 2006'da İsrail ile Hizbullah arasındaki savaştan sonra İsrail ile olan güney sınırındaki Lübnanlı askerlere yardım için 12 bin barışgücü askeri göndermişti. Birçok bölge sakini BM barışgüçlerine şüpheyle yaklaşıyor ve askerlere İsrail casusu gözüyle bakıyor. BM Güvenli Konseyi, üç hafta önce Lübnan'a gerilimli bölgeye daha çok asker sevketmesi tavsiyesinde bulunmuştu. Bölgede geçmişte de halkla barışgüçleri arasında ufak çatışmalar olmuştu, ancak bölge sakinlerinin askerlere taş attığı ve yollara barikat kurduğu son olayların eskisine nazaran daha ciddi olduğu belirtiliyor. Son zamanlardaki çatışmaların çoğunda Fransız askerlerin hedef alındığı belirtiliyor.

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