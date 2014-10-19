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Dünya

Lübnan Suriyeli mültecilere sınır kapısını kapattı

Lübnanlı yetkililer, mülteci sayısının çok fazla olmasından dolayı mültecilerin ülkeye girişini yasaklandığını açıkladı

19 Ekim 2014 19:05

Lübnan Sosyal İşler Bakanı Raşid Derbas, ülkesine kaldırabileceğinden çok daha fazla mültecinin girdiğini, bundan dolayı sınırı kapattıklarını söyledi. "Bundan sonra Suriye sınırlarımızdan mülteci girişini istemiyoruz" diyen Derbas, "Sadece insani sebepler dahilinde ülkeye mülteci girişine izin verilecektir. Birleşmiş Milletler'e de gerekli bilgilendirme yapıldı" ifadelerini kullandı.

Lübnan’da resmi kayıtlara göre, Suriyeli mülteci sayısı 1 milyon 100 bini geçti. Bunun dışında ayrıca Lübnan’da gerek kaçak, gerekse mülteci statüsünde olmayan yaklaşık 1 milyon Suriyelinin daha bulunduğu bildirildi.

Yaklaşık olarak 4 milyon nüfusa sahip Lübnan'da, 2 milyonu aşkın Suriyeli ve yaklaşık 500 bin de Filistinli mülteci bulunuyor.

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