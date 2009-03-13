Lübnan, Suriye'de elçilik açıyor

Lübnan, geçen yıl varılan anlaşma çerçevesinde Suriye'de büyükelçiliğini pazar günü açacak.



Lübnan Dışişleri Bakanı Fevzi Salluh, büyükelçiliğin 15 Mart Pazar günü açılacağını, büyükelçinin gideceği gelecek ayın ilk yarısına dek büyükelçiliğe maslahatgüzarı atadıklarını söyledi.



Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Lübnan'da siyasal krizin geçen mayıs ayında sona ermesi ve yeni Lübnan hükümetiyle Suriye arasındaki ilişkilerin gelişmesinden sonra, bu ülkeyle diplomatik ilişki başlatılmasıyla ilgili olarak ekim ayında kararname yayımlamıştı.



Suriye, Beyrut'ta geçen aralık ayında elçiliğinin bulunduğu binada bayrağını dalgalandırmış, Lübnan'a 3 diplomat yollamıştı. Ancak Suriye, Beyrut'a hala büyükelçi atamadı.



Suriye, eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri'nin 2005'te suikasta kurban gitmesinin ardından, 30 yıl siyasetini etkilediği Lübnan'daki güçlerini çekmek zorunda kalmıştı.

