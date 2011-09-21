-Lübnan sondaj çalışmalarına tepki gösterdi LEFKOŞA (A.A) - 21.09.2011 - Kıbrıs Rum kesimi ile 2007'de ''Münhasır Ekonomik Bölge'' (MEB) anlaşması imzalayan, ancak bunu meclisinde onaylamayan Lübnan, Kıbrıs Rum kesiminin İsrail'le yürüttüğü sondaj çalışmalarına tepki gösterdi. Lübnan, Güney Kıbrıs'ın Beyrut Büyükelçisi Omiros Mavrommatis'e, ''Lübnan'ın, egemenliğini ihlal eden herhangi bir ülkeye hoşgörülü olmayacağını'' iletti. Rum Fileleftheros gazetesi, Lübnan'ın, ''Ankara'nın adımlarını takip ederek'', Güney Kıbrıs'a doğalgaz konusunda baskı yapma ve açıkça uyarılarda bulunduğunu duyurdu. Lübnan Parlamentosu'nun, Güney Kıbrıs ve Lübnan arasında ''Münhasır Ekonomik Bölge''nin belirlenmesine ilişkin olarak imzalanan anlaşmayı onaylamayı ret ettiğini hatırlatan gazete, Lübnan Enerji Bakanı Cübran Basil'in Güney Kıbrıs'ın, doğalgaz çıkarma ve tespit etme çalışmaları konusunun, Lübnan Bakanlar Kurulu'nda ele alındığı yönündeki açıklamasına yer verdi. Habere göre, Lübnan Enerji Bakanı Basil, Güney Kıbrıs'ın İsrail ile olan araştırmalara ilişkin anlaşmasının, Lübnan ile olan ilişkilerini tehdit ettiğini söyledi. Basil, ayrıca İsrail'le anlaşmaya ilişkin olarak yapılan hatayı düzeltmesi için Güney Kıbrıs'a çağrıda bulundu.