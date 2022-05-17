Lübnan seçimlerinde ilk sonuçlara göre Hizbullah ve müttefikleri oy kaybetti

Pazar günü yapılan seçim, 2019'da ülkede yolsuzluğa ve ekonomi politikalarında etkisizliğe karşı haftalar süren eylemlerin ardından yapılan ilk seçim oldu.

2019'da Lübnan'da dünyada son 150 yılda görülen en büyük ekonomik bunalım yaşanmış; Lübnanlıların yaklaşık yüzde 80'i yoksulluk sınırında yaşamaya başlamıştı. Şu an hâlâ gıda, yakıt ve ilaçlara erişimde ciddi zorluklar yaşanıyor.

2019'daki krizin hemen ardından gelen Covid-19 pandemisi de durumun daha da kötüleşmesine ve istikrarsızlığın artmasına yol açtı.

2020 yazında Beyrut Limanı'nda meydana gelen ve 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili soruşturma da devam ediyor; henüz sorumlular resmi makamlarca belirlenmedi.

Bu gelişmeler üzerine halkın tepki olarak yeni parti ve adaylara yöneldiği tahmin ediliyor.

2018'deki seçimlerde Hizbullah liderliğindeki blok, 128 sandalyeli parlamentoda 71 sandalye kazanmıştı. Bu blokta Cumhurbaşkanı Michel Aoun'un partisi Maruni Özgür Vatansever Hareketi (FPM) ve diğer Şii parti olan, Meclis Başkanı Nabih Berri'nin partisi Amal Hareketi de var.

Lübnan Gücü Partisi yükselişte

Bu seçimde Hizbullah ve Amal, sandalyelerini koruyacaklarını öngörüyordu. Ancak ilk sonuçlara göre bloktaki FPM'nin sandalye sayısı 18'den 16'ya düştü. Rakibi Lübnan Gücü Partisi ise sandalye sayısını 15'ten 20'ye çıkardı. Böylece parlamentodaki en güçlü Hristiyan partisi oldu.