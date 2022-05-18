Lübnan seçimlerinde çoğunluğu kaybeden Hizbullah Genel Sekreteri "kaos" uyarısı yaptı

Lübnan'daki genel seçimlerde meclisteki çoğunluğu kaybeden Hizbullah'ın Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, meclise giren tüm partilerin iş birliği yapmamaları halinde kaos meydana geleceği iddiasında bulundu.

Nasrallah, 15 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerden sonra ilk defa video konferans aracılığıyla İran ve Esed rejimi destekli meclisteki blokları için "yenilgi" ile sonuçlanan seçimler hakkında değerlendirmede bulundu.

Meclis'e ilk defa geleneksel partilerden bağımsız bir şekilde muhalif olarak giren 15 milletvekili dahil seçimleri kazanan tüm partilere seslenen Nasrallah, iş birliği yapılması gerektiğini aksi takdirde ülkede kaos ve (siyasi) boşluğun meydana geleceği uyarısında bulundu.

Seçim sonuçları için "zafer" ifadesini kullanan Nasrallah, "Bazı partilerin iddia ettiklerinin aksine bugün mecliste hiçbir blok çoğunluğu elde edemedi. Dürüst hiçbir parti de bu iddiada bulunmadı." dedi.

Nasrallah, 2018'deki seçimlerin neticesinde Hizbullah ve müttefiklerinin mecliste çoğunlukta olduğunu ancak bugün ise böyle bir durum kalmadığını söyledi.

Seçim sırasında oy satın alma iddialarına da değinen Hizbullah lideri, ABD'nin bazı seçim listelerinin oluşturulmasında etkisi olduğunu ve Suudi Arabistan'ın oy karşılığında seçmene para ödediğini ileri sürdü. (AA)