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Dünya

Lübnan Savunma Bakanı: Her türlü olumsuzluğun üstesinden gelebiliriz

İrfan Sapmaz / Beyrut, 19 Kasım (DHA) - Lübnan Milli Savunma Bakanı Yakup Riyad Sarraf bugün akşam saatlerinde ikametgahında kendisini ziyarete gelen bir grup ile yaptığı görüşme sonrası yaptığı açıklamada Lübnan'ın şu anki yönetiminin gücü ve halkın birl

19 Kasım 2017 16:27

İrfan Sapmaz / Beyrut, 19 Kasım (DHA) - Lübnan Milli Savunma Bakanı Yakup Riyad Sarraf bugün akşam saatlerinde ikametgahında kendisini ziyarete gelen bir grup ile yaptığı görüşme sonrası yaptığı açıklamada Lübnan\'ın şu anki yönetiminin gücü ve halkın birliği sayesinde tüm zorlukların üstesinden gelebileceklerini söyledi.
\"Bize karşı oluşturulmak istenen olumsuz havadan mümkün olduğu kadar kısa bir süre içerisinde kurtulacağız\" diyen Bakan Riyad Sarraf Lübnan ordusunun ülkede istikrarı koruma gücüne sahip olduğunu belirterek, istikrarı kimlerin bozmaya çalıştığını da bildiklerini ileri sürdü.
Bakan Riyad Sarraf Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn\'un uluslararası arenada Lübnan için gerekli destekleri bulduğunu ve bunu başarı ile yürüttüğünü de sözlerine ekledi.
Milli Savunma Bakanı ayrıca Saad Hariri\'nin Milli kurtuluş gününde dönüşü için kendisini tebrik ederken duyduğunu memnuniyeti dile getirerek, \"Böylece böylesi bir günde devletimizin tüm liderleri bir arada olacaktır\" dedi.

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