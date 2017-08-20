Lübnan ordusundan IŞİD'e karşı operasyon

Lübnan ordusunun, ülkenin doğusunda Suriye sınırındaki IŞİD'e karşı başlattığı operasyonda, 20 terörist öldü, biri ağır 10 asker ise yaralandı.

Lübnan ordusu, ülkenin doğusundaki Ra's Baalkbek, El-Fakiha ve El-Kaa kasabalarının dağlık bölgesindeki terör örgütü IŞİD'e karşı bu sabah başlattığı "Dağların şafağı" isimli operasyonda, çok sayıda IŞİD militanının öldürüldüğünü, 10 Lübnan askerinin ise yaralandığını açıkladı.

Lübnan Ordusu sözcüsü Nezih Cureyc, Savunma Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, operasyonun ilk gününde 20 IŞİD militanının öldürüldüğünü, biri ağır 10 Lübnan askerinin ise yaralandığını ifade etti.

Cureyc, "Bölgede 30 kilometrelik bir alanın IŞİD'den temizlendiği ve ağır silah ve patlayıcıların bulunduğu 11 mevzinin imha edildiğini" belirterek, "operasyonun Lübnan - Suriye sınırının teröristlerden tamamen temizlenene kadar devam edeceğini" kaydetti.

"Bölgede IŞİD militanları tarafından yerleştirilmiş çok sayıda mayın ve bubi tuzağının bulunduğunu" vurgulayan Cureyc, "Tabiatı gereği zor koşullarda savaşılıyor, çünkü arazi mayınlanmış durumda. Mayınları temizlemek için zaman zaman operasyona ara vermek gerekiyor. Ancak teröristleri yeneceğiz." diye konuştu.