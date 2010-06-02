Lübnan İsrail uçaklarına ateş açtı

T24- Üst düzey İsrail askeri görevlisinin yaptığı açıklamada, Güney Lübnan hava sahasında uçan İsrail savaş uçaklarına uçaksavar toplarıyla ateş açıldığını söyledi.



AFP ajansına konuşan İsrailli üst düzey bir güvenlik yetkilisi, "Uçaklarımız, güney Lübnan üzerinde uçuş yaparken, Lübnan uçaksavar ateşine hedef oldu" dedi ve uçaklardan herhangi bir hasarın oluşmadığını söyledi. İsrail askeri yetkililerinin konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındıkları belirtildi.



Lübnan, hava sahasının İsrail uçakları tarafından ihlal edildiği yönünde neredeyse her gün açıklama yapıyor ancak ordu, uçaklar, uçaksavar menziline girmediği sürece ateş açmıyor.



İsrail'in Lübnan üzerinde gerçekleştirdiği uçuşlar BM Güvenlik Konseyi'nin 2006 yılındaki Lübnan-İsrail savaşını sona erdiren 1701 sayılı kararının ihlali anlamına geliyor. Ancak İsrail bu uçuşların silah kaçaklığını izlemek amacıyla gerçekleştirildiğini öne sürüyor.

Lübnan- İsrail krizi



Lübnan ile İsrail arasındaki kriz ilk olarak 2006 yılında başladı. Kriz, Lübnan'da yerleşmiş Hizbullah Örgütü'nün, 12 Temmuz 2006 tarihinde 2 İsrail askerini kaçırması ve 8'ini öldürmesiyle başladı.



İsrailli askerlerin kaçırılmasına ek olarak güney Lübnan'daki Hizbullah militanlarının İsrail topraklarına Katyuşya füzeleri ateşlemesi; İsrail tarafından Lübnan'ın bir savaş hareketinde ("act of war") bulunduğu şeklinde yorumlandı. Bunun üzerine İsrail, Lübnan'a hava ve kara saldırıları yapmış ve ülkenin limanlarını denizden ablukaya aldı. İsrail'in bu davranışına karşılık olarak Hizbullah, güney Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine yaptığı füze saldırılarını şiddetlendirdi.



Bir aydan fazla süren çatışmaların ardından, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı 1701 sayılı karar uyarınca 14 Ağustos'da taraflar saldırılarını durdurdu. İsrail, 7 Eylül 2006 Litanni Nehri'ne kadar olan Güney Lübnan topraklarını işgal eden İsrail, Lübnan ve UNIFIL askerlerinin konuşlandırılmasına paralel olarak birliklerini geri çekti.



Krizin ilk günlerinden beri aralıksız süren İsrail saldırılarının 1.000'in üzerinde sivil Lübnanlıyı öldürmüş olması, İsrail'in uluslararası ortamda çok ağır eleştirilere maruz kalmasına neden oldu.



Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Louise Arbour, kriz sırasında savaş suçlarının işlenmiş olabileceğini söylemişti.