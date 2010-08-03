Lübnan-İsrail sınırında çatışma

T24 - İsrail ve Lübnan askerleri arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 3'ü asker dört kişi hayatını kaybetti.



Lübnan askerleriyle İsrail askerleri arasında güney Lübnan'daki sınır bölgesinde meydana gelen silahlı çatışmada, 3 Lübnan askeri ile bir Lübnanlı gazeteci öldü.



Lübnan Ulusal Haber Ajansı ve yerel televizyon kanallarında yer alan haberlere göre, İsrail sınırındaki bir tanktan, Güney Lübnan'da bulunan sınır köyü Adeisseh'deki bir eve top ateşi açıldı.



Daha sonra sınır bölgesinde bulunan Lübnan ve İsrail askerleri karşılıklı ateş açtı.



Bir iddiaya göre, Lübnan sınırı içinde bulunan bölgede İsrail askerleri ağaçları kesmeye başlayınca iki taraf arasında çatışma çıktı.



Öte yandan Lübnan sınırında bulunan Adeisseh köyünde 10 top mermisi bulunduğu öne sürüldü.





'Savaşı gerektirecek bir durum yok'



İsrail ordu sözcüsü ise, askerlerin birbirine ateş açtığını doğrularken, "Ortada savaşı gerektirecek bir durum yok" dedi.



Ordu sözcüsü, İsrail ile Lübnan arasında sınırı belli edecek kesin çizgilerin bulunmadığını belirtirken, "Lübnan askerleri, İsrail askerlerinin sınırı ihlal ettiğini sanıp uyarı ateşi açtı. Ortada savaşa sebebiyet verecek bir durum yok. Ama, iki taraftan biri hatalı davranmıştır" ifadelerini kullandı.



İsrail askeri sözcüsü, olayın fazla büyümeyeceğini umduğunu da kaydetti.



İsrail ile Ürdün'ün tatil kentleri Eylat ve Akabe'ye roket atılmasından bir gün sonra, İsrail ile Lübnan sınırındaki Kiryat Şimone çevresinde önce patlama sesi duyulmuş, ardından iki ülke askerleri arasında karşılıklı ateş açıldığı bildirilmişti.



Ynet haber sitesi, sınır bölgesinden gelen ilk haberlerde, İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesine en az bir havan atıldığını belirtti. Bölge sakinlerinin, şiddetli patlama sesleri geldiğini ifade ettiklerini bildiren Ynet, bir diğer iddiaya göre de Lübnan ordusu askerlerinin bir İsrail tankına ateş açtığını kaydetti.



Lübnan ordu sözcüsünün de çatışmanın İsrail askerlerinin sınırın Lübnan tarafında bir ağacı sökmeye kalkması üzerine başladığını belirterek, "İsrailliler ateş açmaya başladı, biz de karşılık verdik" dediği aktarıldı.





Olayın geçmişi



İsrail ile Ürdün'ün tatil kentleri Eylat ve Akabe'ye roket atılmasından bir gün sonra, İsrail ile Lübnan sınırındaki Kiryat Şimone çevresinde önce patlama sesi duyulmuş, ardından iki ülke askerleri arasında karşılıklı ateş açıldığı bildirilmişti.



Ynet haber sitesi, sınır bölgesinden gelen ilk haberlerde, İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesine en az bir havan atıldığını belirtti. Bölge sakinlerinin, şiddetli patlama sesleri geldiğini ifade ettiklerini bildiren Ynet, bir diğer iddiaya göre de Lübnan ordusu askerlerinin bir İsrail tankına ateş açtığını kaydetti.



Lübnan ordu sözcüsünün de çatışmanın İsrail askerlerinin sınırın Lübnan tarafında bir ağacı sökmeye kalkması üzerine başladığını belirterek, "İsrailliler ateş açmaya başladı, biz de karşılık verdik" dediği aktarıldı.





