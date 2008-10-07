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Dünya

Lübnan-İsrail arasında felafel savaşı

Lübnanlı sanayiciler, Lübnan'ın geleneksel yemeklerini sahiplenen İsrail'e karşı uluslararası dava açmaya hazırlanıyor

07 Ekim 2008 03:00

Lübnan ile İsrail arasında bu kez "yemek savaşı" patlak verecek. Lübnan Sanayiciler Birliği Başkanı Fadi Abbud, Lübnan'ın geleneksel yemeklerini sahiplenen İsrail'e karşı uluslararası dava açmaya hazırlanıyor.

İsrail'in felafel, humus ve tabbule gibi Arap yemeklerinin kendilerine ait olduğunu iddia ettiğini söyleyen Abbud, İsrail, geleneksel Lübnan yemeklerini kendi mutfaklarına aitmiş gibi tüm dünyada pazarlayarak sattığı için Lübnanlıların her yıl on milyonlarca dolar kaybettiğini söyledi.

Abbud, tüm bu yemekler ve tariflerini tescil ettikten sonra, dava açılabilmesi için Lübnan hükümetine sunacaklarını ifade etti.

Yunanistan yıllarca süren hukuk savaşından sonra "feta" olarak bilinen beyaz peyniri sahiplenmek için verdiği mücadeleden galip ayrılmıştı.

Avrupa Adalet Divanı, "sadece Yunanistan'ın bazı dağlarında yetişen bitki örtüsüyle beslenen keçilerin sütünden elde edilen peynirin 'feta' adıyla pazarlanabileceğine ve söz konusu peynirin başka yerde üretilemeyeceğine" karar vermişti.

Feta, Avrupa'da Almanya ve Danimarka başta olmak üzere hemen her ülkede üretiliyordu.

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