Lübnan, IŞİD'e karşı ateşkes ilan etti

Lübnan ordusu, ülkenin kuzeydoğusunda 19 Ağustos'ta IŞİD'e karşı başlattığı operasyonda ateşkes ilan etti.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 'örgüt tarafından 2014'te kaçırılan 9 askerin akıbetiyle ilgili devam eden müzakereler kapsamında bu sabah itibarıyla ateşkes ilan edildiği' belirtildi. Açıklamada, ateşkesle ilgili başka bir bilgiye yer verilmedi.

Ne olmuştu?

IŞİD'e yönelik operasyonun başlamasının ardından Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, 'kaçırılan askerler için örgüt ile gizli görüşmeler yapıldığı' yönündeki iddialar reddedilmişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah cuma günü yaptığı açıklamada, IŞİD'in müzakerelere başlamak için Hizbullah ile iletişime geçtiğini belirterek, müzakerelerde IŞİD tarafından kaçırılan 9 Lübnan askerinin akıbetinin de ele alındığını söylemişti.

Lübnan'ın Suriye sınırındaki Arsal kasabasında Ağustos 2014'te ordu birlikleriyle Suriye'den gelen silahlı gruplar arasında 5 gün devam çatışmalarda 17 Lübnan askeri ölmüş, 86'sı yaralanmış, 9 asker ise IŞİD tarafından kaçırılmıştı.