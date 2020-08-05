Lübnan Gümrük Genel Müdürü: Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin tehlikesiyle ilgili 6 kere yargıya başvurduk

Lübnan Gümrük Genel Müdürü Bedri Zahir, dün en az 100 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan patlamanın ardından Beyrut Lima'nındaki patlayıcı maddelerin oluşturduğu tehlikeyle ilgili olarak 6 kez yargıya başvurduklarını açıkladı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün limanda bekletilen amonyum nitrat deposunun patlaması sonucu şehirde büyük yıkım meydana geldi. Patlama sonucu en az 100 kişinin öldüğü, 4 binden fazla yaralı olduğu belirtildi.

Lübnan Gümrük Genel Müdürü Bedri Zahir, limanda bekletilen patlayıcı maddelerin oluşturduğu tehlikeyle ilgili olarak daha önce 6 kez yargıya başvurulduğunu açıkladı.

Lübnan'da yetkililer patlamanın limanda 6 yıldır tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söyledi. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, güvenlik açığının bulunduğunu ve durumun 'kabul edilemez' olduğunu söylemişti.

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