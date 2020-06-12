Lübnan ekonomisinin çöküşü sürdü; halk bir kez daha sokağa indi

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Lübnan'da para biriminin değer kaybetmeye devam etmesinin ardından ülkenin birçok noktasında halk sokağa çıktı.

Ülkedeki ekonomik şartlar giderek kötüleşirken, Lübnan'da Koronavirüs salgını sürecinde düzenlenen en büyük protesto eylemleri meydana geldi.

Reuters'ın aktardığına göre Lübnan Lirası Ekim ayından bu yana yüzde 70 değer kaybetti. Ülkedeki finansal kriz, 1975 ile 1990 yılları arasında meydana gelen iç savaştan bu yana Lübnan'ın istikrarına en büyük tehdit olarak görülüyor.

Trablusşam'dan Sayda'ya birçok Lübnan kentinde eylemciler lastik ile çöp kutusu yakarak ana yolları trafiğe kapattı ve hükûmet karşıtı sloganlar attı.

Görgü tanıklarına göre Trablusşam'da bir binanın ateşe verilmesi sonucunda güvenlik güçleri protestoculara biber gazıyla müdahale etti.

Beyrut'ta Reuters'a konuşan bir protestocu, "Yemek yiyemiyoruz, kira ödeyemiyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. Bu yüzden dolar kuru inene kadar sokaklarda olacağız" ifadelerini kullandı.

Başbakan Hasan Diab, protestoların başlamasının ardından ekonomi gündemli bir acil kabine toplantısı çağrısında bulundu. Kabine üyeleri bugün bir araya gelecek.

Lübnan hükümeti, her yıl 2 milyar olmak üzere 10 milyar dolar kredi almak için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakerelere başladığını açıklamıştı.

Lübnan'da geçen Ekim ayında ekonomik kriz ve siyasi çözümsüzlüğü protesto etmek için dev bir protesto hareketi başlamış, aylarca devam etmişti.