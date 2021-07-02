Lübnan ekonomisi tarihin en derin krizlerinden birini yaşıyor, elektrik kesintileri sağlık hizmetlerini sekteye uğratıyor

Karadeniz Holding elektrik üretimini durdurdu

Karpowership firması altında Lübnan'ın elektriğinin yüzde 25'ini karşılayan Karadeniz Holding, Lübnan yetkilileriyle yaşanan maddi ve hukuki anlaşmazlıkların çözülmemesi üzerine elektrik üretimini durdurdu.

Şirket, her biri 202 megavat olmak üzere toplamda 404 megavat kapasiteli Fatmagül Sultan ve Orhan Bey enerji gemileriyle Lübnan'a elektrik sağlıyordu.

Enerji anlaşmalarında yolsuzluk yapıldığı suçlamalarının yer almasının ardından, savcılığın şirkete ait gemileri alıkoymayı planladığı ileri sürülmüştü. Şirket suçlamaları yalanladı.

Akaryakıta yüzde 30'dan fazla zam

Lübnan hükümeti stokçulukla mücadele etmek ve benzin kuyruklarını azaltmak için de akaryakıt fiyatlarına yüzde 30'dan fazla zam yaptı.

Hükümet geçen hafta en azından önümüzdeki üç ay boyunca akaryakıt sıkıntısı yaşanmaması umuduyla fiilen petrol ürünlerine sağladığı sübvansiyonu kaldırma planını onaylamıştı.

Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluşlar Aralık ayında, Lübnan'da hükümetin, zor durumdaki insanları koruma konusunda bir garanti vermeden belli ürünlere verdiği devlet desteğini yani sübvansiyonları kaldırması halinde büyük bir toplumsal felaket riski doğacağına dikkat çekmişlerdi.