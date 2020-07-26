Lübnan Dışişleri yetkilisi, Koronavirüs olduğunu Fransa Dışişleri Bakanı'yla yemekteyken öğrendi

Lübnan Dışişleri Bakanlığı Ofis Başkanı Hadi Hashem, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile yemekte olduğu sırada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını öğrendi.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı Ofis Başkanı Hadi Hashem, Koronavirüs'e yakalandı. Hashem, virüse yakalandığını Lübnan'a resmi ziyarette bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile yemekte olduğu sırada öğrendi.

Başkan Hadi Hashem yaptığı açıklamada, “Öğle yemeğinde olduğum sırada hastaneden test sonucumun pozitif çıktığına dair telefon aldım. Test sonucumu öğrendikten sonra hızlıca yemeği terk ettim ve herkesi bilgilendirdim” ifadelerini kullandı.

Hadi Hashem, 27 Temmuz'a kadar evde karantina altında olacağını ifade ederken, “Beklenmedik bir test sonucu ile karşılaştım. Fakat önemli olan virüs seviyesinin düşük olması ve bulaşıcı olmaması” dedi. Olayın ardından Lübnan Dışişleri Bakanı Nassif Hitti'ye yapılan test sonucu ise negatif çıktı.