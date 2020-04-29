Lübnan'da protestolar yeniden alevlendi; bankalar ateşe verildi

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Lübnan'da hayat pahalılığı ve işsizlik nedeniyle Ekim ayında başlayan protestolar Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlerle bir süre durmasının ardından iki gündür yeniden şiddetlendi. Dün gece gerçekleşen eylemlerde ülkedeki pek çok banka hedef alındı.

Lübnan'da Koronavirüs salgını nedeniyle bir süre duran protestolar Lübnan lirasının dolar karşısında giderek değer kaybetmesi, hayat pahalılığının ve işsizliğinin artmasıyla iki gündür yeniden başladı. Dün gece yapılan eylemde yüzlerce protestocu sokaklara çıktı.

Pek çok eylemcenin gözaltına alındığı eylemlerin en şiddetli olduğu şehir Trablus oldu. Trablus'ta bir gece önce protestolar sırasında Fouaz al-Semaan isimli bir eylemci hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden 26 yaşındaki Semaan'ın ablası askerlerin abisini vurduğunu söyledi. Protestocunun hayatını kaybetmesinin ardından ordu sorumluluk üstlenmese de yaşananlardan "üzüntü duyulduğunu" açıklayarak inceleme başlattı.

Lübnan genelinde onlarca banka dün gece ateşe verildi. Polis ve ordu göstericileri dağıtmak için gaz bombası ve plastik mermi kullanırken zaman zaman havaya ateş açtı.