Lübnan'da parlamento OHAL'e yeşil ışık yaktı; orduya ek yetkiler verilecek

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Lübnan Parlamentosu, başkent Beyrut'ta meydana gelen patlama ve onu takiben başlayan protestoların ardından olağanüstü hal ilan edilmesine yeşil ışık yaktı ve orduya ek güçler verdi.

Patlamadan bu yana milletvekillerinin ilk kez bir araya geldiği oturumda parlamento başkanı yeni hükûmetin hızlıca kurulması için çağrıda bulundu. Ülkede hükûmet, geçen günlerde istifa kararı almıştı.

Yasalara göre OHAL halinde ordu ulusal güvenliğe tehdit olduğunu ifade ederek protestoları yasaklayabiliyor ve meydanları kapatabiliyor.

AFP'nin aktardığına göre bir grup protestocu parlamentodaki oturumu engellemeye çalıştı ancak güvenlik kuvvetleri bunu önledi.

Ne olmuştu?

Beyrut Limanı'nda geçen hafta meydana gelen patlamada 158 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı. Şehirde en az 300 bin evin hasar gördüğü belirtildi. Patlamanın limandaki bir depoda yıllardır bekletilen tonlarca amonyum nitrat nedeniyle yaşandığı açıklandı. Hükûmetin ihmalkârlığına tepki gösteren vatandaşlar günlerdir Beyrut sokaklarında eylem yapıyor. İstifa çağrısının yapıldığı protestolarda çıkan gerilimin ardından en az 700 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hükûmet, patlamanın ardından sorumluların araştırılması için bir komisyon kurulduğunu açıkladı. Patlamanın olduğu limanda son 6 yıldır depolama görevlisi olarak çalışan bütün görevliler hakkında ev hapsi kararı verildi.

Lübnan'da hükûmet patlamanın ve protestoların ardından istifa ettiğini açıkladı.