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Dünya

Lübnan'da "öfke haftası" protestoları sürüyor

Protestocular, "ekonomik krizin günden güne kötüye gittiği ve siyasi güçlerin çözüm üretmediği" gerekçesiyle yol kapama eylemi başlattı

14 Ocak 2020 17:48

Lübnan'da artan ekonomik kriz ve siyasi çözümsüzlüğü protesto etmek için "öfke haftası" adı altında sosyal medyadan yapılan sokaklara inilmesi çağrısı üzerine, Lübnan'ın başkenti Beyrut ve diğer kentler dün geceden itibaren protestolara sahne oldu. Protestocular, "ekonomik krizin günden güne kötüye gittiği ve siyasi güçlerin çözüm üretmediği" gerekçesiyle yol kapama eylemi başlattı.

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