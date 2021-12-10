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Dünya

Lübnan'da mülteci kampı yakınlarında patlama

Yaralı ve ya ölü olup olmadığı henüz bilinmiyor

10 Aralık 2021 23:07

Lübnan’ın güneyinde yer alan Sur kentindeki Filistinli mültecilerin bulunduğu Burj Al-Shimali kampı yakınlarında patlama meydana geldiği bildirildi.

Lübnan’ın güneyinde yer alan Sur kentindeki Burj Al-Shimali kampında patlama meydana geldiği bildirildi. Kampta Filistinli mültecilerin bulunduğu ifade edilirken, patlamanın kampta bulunan ve Hamas’a ait olduğu öne sürülen bir mühimmat deposunda meydana geldiği iddia edildi.

Patlamada ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmezken, olay yerine çok sayıda ambulans ve sivil savunma ekibi sevk edildi.

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