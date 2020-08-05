Lübnan'daki patlamalar dünya basınının gündeminde: Beyrut yasla uyandı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün gerçekleşen en az 78 kişinin ölümüne ve 4 binden fazla insanın yaralanmasına yol açan patlamalar dünya basınının gündeminde yer aldı. Dünya basını Beyrut'un verdiği kayıpları ve patlama anının kentte yarattığı deprem etkisini gündeme aldı. Lübnan'da yetkililer, dün meydana gelen patlamanın altı yıldır liman bölgesinde yeterli güvenlik önlemi alınmadan tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat nedeniyle meydana geldiğini belirtiyor.

5 Ağustos 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The New York Times | Beyrut’ta iki patlama katliam yağdırdı

Beyrut’da dün yaşanan patlama New York Times gazetesinin ilk sayfasına taşındı. Patlamalar sonucu en az 70 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Patlamanın son yıllarda Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yaşanan en büyük felaket olduğu belirtildi.

The Washington Post | Patlama Beyrut’u sallarken çok sayıda insan hayatını kaybetti

Beyrut’ta onlarca insanın ölümüne ve binlerce insanın yaralanmasına neden olan iki büyük patlama, şehrin pek çok yerinde deprem olmuşcasına sarsıntı yaşanmasına neden oldu. Yetkililer patlamanın limanda daha önce el konulmuş amonyum nitrat maddesin nedeniyle yaşandığını söyledi. Beyrut’ta hastaneler yaralanan insanlar nedeniyle ağır yük altına girerken çevre kentlerde hasta taşınmaya başlandı.

The Guardian | “Çok az kişinin anlayabileceği bir felaketin kıyısında olan bir ülkede...”

The Guardian gazetesinin Beyrut temsilcisi Martin Chulov, dün meydana gelen patlamanın ardından izlenimlerini yazdı. Chulov’un aktardığına göre, patlamanın ardından bölgeye 4 kilometre uzaklıkta olan binalarda bile camlar patladı, duman sokakları doldurdu ve sokaklar kan gölüne göndü. Patlamadan saatler sonra ambulanslar sokaklarda yaralıları taşımaya başladı, kliniklerin ve hastanelerin dolması nedeniyle kısa süre içinde sağlık hizmetleri yetişmekte zorlanmaya başladı.

The Independent | Onlarca insan öldü, binlerce insan yaralandı, patlama Kıbrıs’a kadar hissedildi: Beyrut kırıldı

The Independent gazetesi, dün Beyrut’ta meydana gelen en az 78 kişinin hayatını kaybettiği, 4 binden fazla insanın yaralandığı patlamayı ilk sayfasına taşıdı. Patlamada yaralanan bir kişinin fotoğrafına yer verilen sayfada patlamanın ağırlığı, etkisi ve Beyrut’un ne kadar etkilendiği vurgulandı.

Le Monde | Beyrut iki ölümcül patlamanın yasıyla uyandı

Le Monde gazetesi internet sayısının manşetine Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta en az 70 kişinin hayatını kaybettiği patlamaları taşıdı. Beyrut’un dün yaşanan patlamaların ardından yaslı bir sabaha uyandığı belirtildi.

Al Jazeera | Beyrut’ta ölenlerin sayısı artarken olağanüstü hâl gündemde

Al Jazeera, Beyrut’ta meydana gelen patlamalardan sonra Yüksek Savunma Konseyi’nin kentte 2 haftalık olağanüstü hâl ilan edilmesi kararına yer verdi. Al Jazeera’da patlamadan sağ kurtulanların anlattıkları ve patlamanın ardından dünyadan gelen tepkiler yer aldı.