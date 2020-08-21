Lübnan'da kısmi sokağa çıkma yasağı başlıyor

Lübnan'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında ilan edilen kısmi sokağa çıkma yasağı bugün başlıyor.

Lübnan'da Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında 21 Ağustos-7 Eylül arasında uygulanmak üzere kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilecek yasak, bugün yerel saatle 18.00'de başlıyor.

Ülkede geçtiğimiz 4 Ağustos'ta Beyrut limanında meydana gelen şiddetli patlamadan bu yana Covid-19 vaka sayısında hızlı artış kaydedildi. Ülkede dün 605 vaka tespit edilirken, günlük bazda en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Sağlık görevlileri, vaka sayısının patlamanın ardından hastanelerin dolmasıyla Koronavirüs'ün yayıldığını ifade etti.

"Patlamadan önce toplam vaka 5-6 bindi"

Lübnan'daki Dünya Sağlık Örgütü Temsilcisi Iman Shankiti yaptığı açıklamada, "Patlamadan önce toplam vaka 5-6 bindi. Şimdi 10 bine yaklaşıyoruz. Son iki haftadaki toplam vaka sayısı, subat ayından patlamanın meydana geldiği gününe kadar olan sayıyla eşit" şeklinde konuştu.

Gemmayzeh bölgesindeki evi patlamada ağır hasar gören 50 yaşındaki kamu görevlisi Nabil Nahed, "Bu bölgede ölümden kurtulanların yaralı yakınları var, ev ve araba yok, açıkçası Korona'yı unuttuk. Ama elimizden geldiğince önlem almalıyız. Çünkü son iki hafta içinde herkes yakın temas kurdu ve vakalar kesinlikle arttı" dedi.

Yasak, günde 12 saat uygulanacak

Lübnan'da kısmi sokağa çıkma yasağı yerel saatle 18.00-06.00 arasında uygulanacak. Sokağa çıkma yasağından Beyrut'taki patlama sonucu hasar alan mahallelerdeki enkaz kaldırma, onarma ve yardım faaliyetleri ise muaf tutuldu. Ülke Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 113'e, vaka sayısı ise 10 bin 952'ye yükseldi. (İHA)