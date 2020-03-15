Lübnan'da camilerde namaz, Koronavirüs nedeniyle yasaklandı

Çin'in Vuhan şehrinden dünyaya yayılan ve küresel salgın ilan edilen Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği Lübnan'da, camilerde cemaatle namaz kılınması yasaklandı.

Lübnan Fetva Makamı, camilerin sadece ezan okunması için açık tutulacağını ancak cemaatle namaz kılmanın askıya alındığını açıkladı.

Karar, Lübnan Başmüftüsü Abdullatif Deryan'ın ülkedeki İslam alimleri ve müftülerle yaptığı görüşmenin ardından alındı.

Lübnan'da Koronavirüs salgını nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.