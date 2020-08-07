Lübnan Cumhurbaşkanı: Patlamaya ihmâl ya da bomba neden olmuş olabilir

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta gerçekleşen ve 140'tan fazla insanın hayatını kaybettiği patlamanın ardından "Patlamaya ihmâl ya da füze veya bomba neden olmuş olabilir" dedi.

AFP'nin aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Aoun, 150'den fazla insanın hayatını kaybettiği, 5 binden fazla insanın yaralandığı ve yüz binlerce insanın evsiz kaldığı patlamayla ilgil konuştu. Daha önce limandaki bir depoda yıllardır bekletilen tonlarca amonyum nitratın patladığını açıklayan Aoun, "Nedeni henüz belirlenmedi. Patlamaya ya ihmal ya da füze veya bomba sebep olmuş olabilir" dedi.

Aoun, "Lübnan'ın çarpık siyasi sistemi yeniden düşünülmeli" ifadelerini kullandı.

Depoda bekletilen amonyum nitratın patladığının açıklanması üzerine Lübnan'da halk hükûmete denetimsizlik ve tebdirsizliğe karşı sokağa çıkmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un destek ziyareti sırasında önüne çıkan vatandaşlar "Hükûmetimize güvenmiyoruz" demiş ve devrim çağrısı yapmıştı.

Macron ise protestoculara "Para yardımının yolsuz ellere gitmeyeceğini garanti ediyorum. Lübnan'a yeni bir siyasi anlaşma önereceğim" demişti.