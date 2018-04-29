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BBC Türkçe

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn: Suudi Arabistan Hariri'nin özgürlüğünü kısıtlıyor

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, istifa ederek Suudi Arabistan'a giden başbakanları Saad Hariri'nin Riyad'da "hareket özgürlüğünün kısıtlandığını" ve özgür iradesi dışında davranmaya zorlandığını açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 3 Ekim'de istifa ederek Suudi Arabistan'a kaçan Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin hareket özgürlüğünün kısıtlandığından endişe ettiklerini açıkladı.

Görevini bırakan Saad Hariri'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da "gizemli koşullarda" tutulduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Avn, Hariri'nin şu ana kadar söyledikleri ya da ileride söyleyebileceklerinin de, özgür irade sonucu olamayacağını ifade etti.

Saad Hariri'nin önümüzdeki saatlerde bir açıklama yapması bekleniyor.

Hariri'nin ailesiyle iletişim kurmasına bile müdahale edildiğini belirten Avn ise, sözlerine şöyle devam etti:

"Riyad'daki bu koşullar, Hariri'nin daha önceki ve de bundan sonraki duruşunun, ona ait olduğu söylenen ifadelerin şüpheli olduğu ve kendi inisiyatifi dışında olduğu anlamına geliyor."

Pazar günü gerçekleşen 15'inci Beyrut Maratonu'nun odağında ise, 'birlik çağrıları' vardı. Sporcuların akın ettiği Beyrut sokaklarında Hariri'ye destek veren duvar yazıları ile afiş ve pankartlar dikkat çekti.

Reuters'ın haberine göre, Lübnan'da Hariri'nin geri dönmesini isteyenler ülkede uzun süredir rastlanmayan bir "birlik" ortamı yarattı.

Reuters'ın izlenimlerine göre, Beyrut sokaklarında Hariri'ye geri dönmesi çağrısında bulunan afiş ve pankartlar asılıydı. "Başbakanımızı geri istiyoruz" yazılı dev pankart göze çarptı.

Fransız haber ajansı AFP de, bazı Beyrutluların sporculara üzerinde Hariri resminin bulunduğu pet su şişeleri dağıttığını bildirdi.

Lübnan'da #BeirutMarathon (Beyrut Maratonu) etiketi Twitter'da günün büyük bölümünde Trending Topic'ti (TT). Bazı Twitter kullanıcıları bu etiketle bugünün "dayanışma günü" olduğu mesajını verdi.

Lübnan basınında da benzer manşetler dikkat çekti.

Nitekim Annahar gazetesinin haberinde, "15'inci Beyrut Maratonu'nun dokusu farklıydı. Baskın çıkan slogan, Hariri'nin geri dönmesi yönündeydi" ifadeleri yer aldı.

Babası ve eski başbakan Refik Hariri 2005'te suikast sonucu hayatını kaybeden Saad Hariri, "Şehit Refik Hariri'nin suikaste uğramasından öncekine benzer bir iklimde yaşıyoruz. Hayatımı hedef alacak bir planın gizlice hazırlandığını hissediyorum" diyerek istifasını açıklamıştı.

Lübnanlı yetkililer ve Hariri'nin yakın çevresindeki isimler, Suudi Arabistan'ın başbakanı istifaya zorladığını söylerken, bazıları da İran ve Hizbullah'ı suçluyor.

Suudi Arabistan ve İran suçlamaları reddederken, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, "Hariri'yi alıkoyan Suudi Arabistan, Lübnan'a hakaret etti" diye konuşmuştu.

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