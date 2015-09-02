Lübnan Çevre Bakanlığı'nı işgal eden eylemciler polis zoruyla binadan çıkarıldı

Lübnan’da Temmuz ayının ortasında ülkenin en büyük çöp toplama alanının kapatılmasının ardından başlayan çöp krizini protesto eden bir grup çevreci aktivist, taleplerine yanıt verilmediğini belirterek başkent Beyrut’taki Çevre Bakanlığı’nı işgal etti. Çevre Bakanı'nın istifa etmesini talep eden eylemciler, polisin şiddetli müdahalesiyle binadan çıkarıldı.

Bakan Muhammet Maşnuk’un, eylemcilere yönelik polis müdahalesi sürerken, arka kapıdan Bakanlığı terk ettiği aktarıldı. Reuters’e konuşan bir eylemci, “Biz orada barışçıl bir oturma eylemi yapıyorduk. Saatler süren tehditlerden sonra, elektriği kestiler ve klimaları kapattılar. Sonrasında da bütün kapıları kapatarak bizi içeri hapsettiler” dedi. “Kimse kendi isteğiyle dışarı çıkmadı” diyen eylemci, polisin eylemcileri iki gruba böldüğünü ve her bir grubu diğerlerinin binayı terk ettiğine ikna ettiğini belirtti.

Binadan en son çıkan eylemcilerden Marwan Maalouf, “Bugün, burada, hükümetin insanları dinlemek istemediğini gördük. Onlar kendi yollarını izlemek ve diğer insanların sesini görmezden gelmek istiyorlar” dedi.

Çöp krizine karşı başlatılan ve Facebook’ta da büyük destek gören “Kötü kokuyorsun” kampanyası, ülkedeki zayıf altyapı sorununa ve bu konuda bir şey yapmamakla eleştirilen siyasetçilere yönelik kapsamlı bir tepkiye dönüşmüş durumda.

Kampanya yetkilileri, geçen hafta Çevre Bakanı Maşnuk’un istifası, yeni meclis seçimlerinin düzenlenmesi, çöp toplama hizmetlerinin belediyelere devredilmesi ve göstericilere karşı şiddet kullanan yetkililerin cezalandırılması talepleriyle eylem düzenleme kararı almıştı. Geçen hafta konuyu ele almak üzere toplanan kabine ise, özel atık toplama şirketlerinin talep ettiği fiyatların çok yüksek olduğu gerekçesiyle bir anlaşmaya varamamıştı.