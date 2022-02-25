Lübnan: Bir aylık buğday rezervimiz kaldı

Ukrayna krizi nedeniyle buğday ve mısır fiyatları küresel piyasada dalgalanırken Lübnan bir aylık buğday rezervinin kaldığını açıkladı.

Lübnan Ekonomi Bakanı Emin Selam yaptığı açıklamada, Ukrayna krizi nedeniyle Lübnan’da en fazla bir ay yetecek buğday rezervi kaldığını duyurdu. Buğdayın yüzde 60’ını Ukrayna’dan alan Lübnan hükümetinin ithalat için Hindistan ile görüştüğü aktarıldı.

Fiyatlar son 9 yılın en yüksek seviyesinde

Piyasalarda buğday ve mısır vadeli işlemleri en yüksek günlük işlem seviyesine ulaşırken soya fasulyesi fiyatları da 2012'den bu yana en yüksek seviyede. Buğday fiyatları da son dokuz yılın en yüksek seviyesine ulaşmış, mısır da sekiz ayın en yüksek seviyesine sıçramış durumda.

ABD'deki Chicago Ticaret Kurulu (CBOT) yetkilileri de buğday vadeli işlemlerin 2008 ortasından bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını ve piyasadaki hareketliliğin öngörülemediğini açıkladı.

Rusya ve Ukrayna, dünya buğday ihracatının yüzde 29'unu, dünya mısır ihracatının yüzde 19'unu ve dünya ay çiçek yağı ihracatının yüzde 80'ini gerçekleştiriyor.