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Dünya

Lübnan basınından: Hakan Fidan'ın yardımcısı Şam'da Muhaberat'la görüşüyor

Türkiye’nin Beyrut Büyükelçiliği iddiayı yalanladı

23 Ağustos 2016 09:32

Başbakan Binali Yıldırım’ın “Esed ile geçiş için oturulur, konuşulur” demesinin üzerinden 48 saat geçmeden Ankara-Şam seferlerinin başladığı iddia edildi. Lübnan’ın önde gelen gazetelerinden es-Sefir, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın bir yardımcısının önceki gün Suriye başkentine giderek yüksek rütbeli Muhaberat yetkilileriyle görüştüğünü yazdı.

 

Elçilik yalanladı

 

Habere göre, görüşmede Rojava bölgesindeki son gelişmeler değerlendirildi. İddia Türk yetkililer tarafından ise yalanlandı. Türkiye’nin Beyrut Büyükelçiliği “Bugünkü Lübnan basınında yer alan ve bir Türk istihbarat yetkilisinin Şam’a gittiği ve bir rejim yetkilisi ile görüştüğü yönündeki iddialar tamamıyle asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır” açıklaması yaptı.

Gazetenin haberinde, Türkiye’nin Suriye konusunda İran ve Rusya ittifakına katılma çağrısına hızla olumlu cevap verdiğine dikkat çekilirken, “Suriye’nin kuzeyinde bir Kürt federal yapının ortaya çıkmasının ilk yararı Türkiye ve Suriye makamlarını bir araya getirmek oldu” yorumu yapıldı.

 

"Sultan ile Şam Aslanı"

 

ABD öncülüğündeki koalisyonda YPG’yi temsil eden Polat Can, “Suriye rejimi Kürtlerle çatışarak IŞİD’in Mınbiç’i kaybetmesini tazmin etmeye çalışıyor. Türkiye’ye bir mesaj veriyor” dedi.

Independent gazetesinin Ortadoğu muhabiri Robert Fisk, Rusya’yla barışan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad’la “yeniden dostluk kurmaya yakın olduğunu” öne sürdü. Fisk, “Erdoğan Suriye’de Vladimir Putin’le takım olmaya hazırlanırken Türkiye’nin düşmanlarından oluşan kara liste kabarıyor” başlıklı yazısında, “Sultan, Şam Aslanı ile eski dostluğunu yenilemeyi düşünüyor olabilir mi? Bundan emin olabilirsiniz” dedi.

Gaziantep’teki saldırının ardından “Türkiye’nin kara listesinin kendi içinde gariplikler barındırdığını” dile getiren Fisk, “Türkiye PKK’yi IŞİD’le aynı kara listeye koyuyor. Aynı zamanda Suriye’nin kuzeyinde IŞİD ile savaşan YPG’yi de PKK ile eş tutuyor. Aynı YPG, ABD’nin havadan desteğiyle IŞİD’e karşı savaşıyor. Daha da ilginci şu ki listede Erdoğan’ın son 4 yıldır yok etmeye çalıştığı Esad yönetimi yok” dedi.

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SuriyeHakan FidanBeşer EsadMİT

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