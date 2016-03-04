Lübnan basını: Rus istihbarat şefinin ölümünde Türkiye'nin parmağı var!

Lübnan'da yayımlanan El Ahbar gazetesi, geçen Ocak ayında Moskova'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği açıklanan Rus askeri istihbarat örgütü GRU'nun başkanı İgor Sergun'un ölümünde Ankara'nın parmağı olabileceğini ileri sürdü. Gazete, Londra'daki bir diplomatik kaynağa dayanarak, Rus askeri istihbarat şefi İgor Sergun'un, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Arap ve Ortadoğulu istihbarat yetkililerinin ortaklaşa planladıkları gizli bir operasyonla Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta öldürüldüğünü iddia etti.

Radikal'de yer alan habere göre; Moskova, Sergun'un 3 Ocak'ta Moskova'da geçirdiği bir kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Gölge CIA olarak nitelenen Stratfor adlı düşünce kuruluşu ise, olaydan birkaç gün sonra Sergun'un 3 Ocak'ta Moskova'da değil 1 Ocak'ta Lübnan'da öldüğünü ya da öldürüldüğünü iddia etmişti.

El Ahbar'a göre aynı diplomatik kaynak, Moskova'nın Ankara'ya karşı tutumunun daha da sertleşmesine yol açtığını ileri sürdü.

2014 Mart'ında Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesinde büyük payı olduğu belirtilen Sergun'un ölmeden üç hafta önce, Putin tarafından Beşşar Esad'ın görevden çekilmesini talep etmek üzere bölgeye gönderildiği öne sürülmüştü.