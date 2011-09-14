-Lübnan basını: "Erdoğan halk kahramanı gibi" BEYRUT (A.A) - 14.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'a yaptığı resmi ziyaret, Lübnan gazetelerinde de geniş olarak ve ''Erdoğan, halk kahramanı gibi karşılandı'' gibi başlıklarla yer aldı. Lübnan'da yayın yapan bir çok gazete, Başbakan Erdoğan'ın Mısır ziyaretinin 'tarihi' olduğunu belirterek, ilk sayfadan fotoğraflı ve geniş olarak verdi. An Nahar gazetesi ilk sayfadan verdiği haberinde, ''Türkiye'nin bu ziyaretiyle bölgede etkin rolünü artırdığını, Arap Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşma ile İsrail ve Amerika'ya baskı yapmaya çalıştığını, Filistin bayrağını BM'de dalgalandırmanın zamanının geldiğini söylediğini'' kaydetti. Al Mustakbel gazetesi ise, ''Erdoğan'ın Arap Ligi'ne tarihi ziyareti'' başlığıyla verdiği haberde, Başbakan Erdoğan'ın Mısır'da halk tarafından coşkuyla karşılandığını belirtti. Gazete, Erdoğan'ın Arap Birliği Dışişleri Bakanları'na hitaben yaptığı konuşmanın beğeniyle izlendiğini, bina dışında toplanan yüzlerce Mısırlı'nın da coşkuyla kendisini alkışladığını ve destek sloganları attığını yazdı. Al Ahbar gazetesi de, Başbakan Erdoğan'ın Mısır ziyaretine ''Gelecek için beraber'' başlığıyla ilk sayfadan ve geniş olarak yer verdi. Erdoğan'ın gezisi gazetede haberin yanı sıra yorumlarla desteklenerek okuyuculara duyuruldu. Erdoğan'ın Mısır'da yaptığı konuşmaların ana konularının Suriye, İsrail ve Filistin olduğu belirtilen haberde, ziyaretin Türkiye'nin bölgedeki ağırlığını artırmada önemli bir etkisi olacağı vurgulandı. Al Liva gazetesi ise, ilk sayfadan verdiği ve geniş yer ayırdığı haberde, ''Başbakan Erdoğan'ın Mısır ziyaretinin, Arap ve Türkiye ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcını ve bundan sonra nasıl gelişeceğine yönelik önemli işaretler taşıdığını'' öne çıkardı.