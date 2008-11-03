Lübnan Başbakanı Sinyora Türkiye'de

Lübnan Başbakanı Fuad Sinyora, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya geldi.





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Fuad Sinyora'yı resmi törenle karşıladı.



Başbakanlık Merkez Bina'da Sinyora için düzenlenen resmi törende, iki ülkenin ulusal marşları çalındı. Sinyora, daha sonra tören kıtasını selamladı.



İki başbakan, daha sonra heyetleri tanıştırdıktan sonra Başbakanlık merdivenlerinde fotoğraf çektirdiler.



İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından, Erdoğan ve Sinyora ortak bir basın toplantısı yapacak.



Özel uçakla Ankara'ya gelen Sinyora'yı Esenboğa Havalimanında Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ankara Valisi Kemal Önal ve diğer yetkililer karşıladı.



Başbakan Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak olan Sinyora ile iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular görüşülecek.



Erdoğan-Sinyora görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.



TBMM Başkanı Köksal Toptan tarafından da kabul edilecek olan Sinyora, akşam Erdoğan'ın onuruna vereceği yemeğe katılacak.



Sinyora'ya resmi ziyaretinde, Lübnan İçişleri Bakanı Ziyad Barud, Sağlık Bakanı Muhammed Cevad Halife ve Maliye Bakanı Muhammed Çatah eşlik ediyor.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından da kabul edilecek olan Sinyora, yarın İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) temsilcileriyle bir araya gelecek.



DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, Türk-Lübnan İş Konseyi yarın Sinyora onuruna çalışma yemeği düzenleyecek.



Türk ve Lübnanlı işadamlarının yer alacağı toplantıda, bölgede gerçekleştirilebilecek işbirliği olanaklarının görüşülmesi bekleniyor.