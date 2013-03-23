Lübnan Başbakanı Mikati istifa etti

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, yeni seçim kanunu konusunda hükümet ortaklarıyla anlaşmazlığa düştüğünü belirterek, istifa etti.



Lübnan Başbakanı Necip Mikati, istifa ettiğini açıkladı.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Mişel Süleyman ile görüşen Başbakan Mikati, ardından kurmaylarıyla biraraya geldi.

Başbakanlık'taki zirvenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mikati, Lübnan halkına canlı olarak seslendiği konuşmasında istifasını şu sözlerle açıkladı:

"Politik yaşama başladığım ilk günden bu yana her zaman yaşanan sorunların çözümü için çaba harcadım, her zaman diyalogdan yana oldum. Ülkede yaşanan sorunların diyalog yoluyla çözülmesi ve yeni hükümetin kurulmasına fırsat vermek için istifa ediyorum.

Kamu çalışanlarının yeni ücret durumunu belirleyen yasayı ülke ekonomisine zarar vermeyecek bir şekilde hazırlayarak, parlamentoya gönderilmesini sağladım. Bugün Bakanlar Kurulu'nda, yapılacak olan seçimler için yeni seçim kanunu üzerinde tartıştık.

Yeni seçim kanununu ve seçimlerin zamanında yapılmasını destekliyorum. Ben hükümetin istifasını açıklıyorum ve Lübnan'daki güçlerin tümünü ülkenin bilinmezliğe doğru gitmesini engellemek için üzerlerine düşeni yapmaya çağırıyorum.''

Beyrut'ta, 19 Ekim 2012 tarihinde düzenlenen saldırıda İç Güvenlik Birimi İstihbarat Başkanı Vissam el Hasan'ın da aralarında olduğu 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Mikati, saldırı sonrası oluşan tepkiler nedeniyle Cumhurbaşkanı Michel Süleyman'a istifasını sunmuş ancak; istifa, ülkede daha fazla karışıklığa neden olacağı gerekçesiyle Süleyman tarafından kabul edilmemişti.