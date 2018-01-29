Lübnan Başbakanı Hariri Türkiye'ye geliyor

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Başbakan Binali Yıldırım'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye gelecek. Hariri'nin ziyareti iki gün sürecek.
Hariri ile yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Lübnan ilişkilerinin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.
Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin Suudi Arabstan ziyareti sırasında istifasını duyurması krize yol açmıştı. İstifa açıklamasının ardından bir süre daha Suudi Arabistan'da kalan Hariri, daha sonra Fransa'ya geçerek temaslarda bulunmuş, ülkesine dönmesinin ardından istifasını geri çektiğini duyurmuştu.