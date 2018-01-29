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Dünya

Lübnan Başbakanı Hariri Türkiye'ye geliyor

Saad Hariri, Türkiye'ye iki günlük bir resmi ziyaret gerçekleştirecek

29 Ocak 2018 21:08

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Başbakan Binali Yıldırım'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye gelecek. Hariri'nin  ziyareti iki gün sürecek.

Hariri ile yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Lübnan ilişkilerinin yanı  sıra, bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin Suudi Arabstan ziyareti sırasında istifasını duyurması krize yol açmıştı. İstifa açıklamasının ardından bir süre daha Suudi Arabistan'da kalan Hariri, daha sonra Fransa'ya geçerek temaslarda bulunmuş, ülkesine dönmesinin ardından istifasını geri çektiğini duyurmuştu. 

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